Handelsblatt: США можуть запровадити нові санкції проти «Північного потоку-2»

Сполучені Штати Америки можуть запровадити додаткові санкції проти газопроводу «Північний потік-2» в тому випадку, якщо його спорудження, перерване в грудні минулого року через загрозу американських санкцій, відновиться – пише німецька газета Handelsblatt з посиланням на дипломатичні джерела.

«Американці невдовзі можуть завдати нового удару по «Північному потоку-2». Якщо Росія спробує завершити будівництво тих кілометрів трубопроводу в Балтійському морі, яких бракує, Палата представників і Сенат готові запровадити ще один закон про санкції, кажуть дипломатичні джерела у Вашингтоні», – пише видання.

«Північний потік-2» прокладається для поставок природного газу з Росії до Німеччини. У проєкті, окрім російського «Газпрому», бере участь низка європейських компаній.

Газопровід мав бути добудований до кінця 2019 року. Однак у грудні минулого року в США ухвалили оборонний бюджет, один з розділів якого передбачає санкції проти компаній, які укладають труби для «Північного потоку-2» дном Балтійського моря. Після цього компанія Allseas, яка займалася спорудженням газопроводу, відмовилася продовжувати роботи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія знайде спосіб добудувати газопровід, при необхідності, самостійно.

За інформацією німецької газети, уряд Німеччини, як і раніше підтримує проєкт і намагається переконати США пом’якшити або скасувати санкції, але поки що безрезультатно. Handelsblatt вказує на те, що Німеччина могла б пригрозити США санкціями у відповідь, проте наслідки такого кроку для трансатлантичних відносин були б важко передбачуваними.

Сполучені Штати заперечують проти спорудження газопроводу, стверджуючи, що реалізація цього проєкту посилить залежність Європи від Росії, а також загрожуватиме стабільності економіки України, оскільки дозволить Росії в майбутньому відмовитися від транзиту газу через Україну. Влада Німеччини каже, що йдеться про комерційний проєкт, в якого немає політичної складової.