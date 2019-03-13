Палата представників США схвалила законопроекти проти Кремля

Палата представників США схвалила законопроекти проти керівництва Росії та особисто президента цієї країни Володимира Путіна, повідомили у прес-службі Нижньої палати Конгресу США.

Згідно з повідомленням, пакет схвалених документів (серед яких Vladimir Putin Transparency Act) зобов’язує директора розвідки США підготувати упродовж 180 днів звіт про особистий капітал і активи Володимира Путіна, а також упродовж 90 днів прозвітувати про ймовірні військові дії Росії проти країн НАТО.

Також Палата представників ухвалила резолюцію, що засуджує дії керівництва Росії у зв’язку із замовчуванням деталей вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова та закликає Москву організувати міжнародне розслідування. Відповідна резолюція зобов’язує держсекретаря США Майка Помпео і міністра фінансів Стівена Мнучина застосувати санкції в рамках «Акту Магнітського» щодо осіб, які будуть визначені як причетні до вбивства. Питання про притягнення винуватців до відповідальності має розглядатися «у контактах» з членами російського уряду.

Раніше повідомлялося, що Нижня палата Конгресу США також схвалила проект закону, який забороняє визнавати анексію Росією Криму.

Найближчим часом документи надійдуть на розгляд Сенату США, в разі схвалення – їх відправлять на підпис президентові Дональду Трампу.

У Кремлі раніше закликали не сприймати законопроект щодо активів Володимира Путіна з боку американських законодавців всерйоз. Речник президента Росії Дмитро Пєсков казав, що Путін взагалі «навряд чи в курсі такої ініціативи».