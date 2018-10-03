У США уточнили коментар про знищення російських ракет

Дипломат, яка раніше заявила, що США можуть знищити російські ракети, які порушують Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, уточнила свій коментар. За словами посла США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон, вона не говорила про превентивний удар по Росії.

«Я не говорила про превентивний удар по Росії, – твітнула вона. – Я вважаю: Росія повинна повернутися до дотримання ДРСМД або нам доведеться зрівняти наші можливості, щоб захистити інтереси США й НАТО. Поточна ситуація – з кричущими порушеннями з боку Росії – непродуктивна», – написала посол.

Напередодні Хатчісон заявила, що в разі необхідності Сполучені Штати розглянуть можливість знищення російського ракетного комплексу, який, на переконання американської влади, Москва розбудовує, порушуючи угоду про ядерну зброю.

Вона закликала Росію припинити розробку ракет 9М729, що є, на думку Вашингтона, порушенням договору між США і СРСР про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 1987 року.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала заяви Хатчінсон «небезпечними».

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Речник Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю американському телеканалу CNN сказала, що Кремль «вважає за краще не звертати зайвої уваги на заяви послів, поки існує занадто багато невизначеностей із заявами на більш високому рівні».

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також закликав Росію виконувати угоду про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Угода, укладена між США і СРСР в 1987 році, забороняє створення і використання ракет наземного базування з дальністю понад 500 кілометрів.

Сполучені Штати останнім часом неодноразово звинувачували Росію в порушенні цього документа: американські чиновники вказували, що Москва створює заборонені ракетні системи середнього радіусу дії. Москва це заперечує. На думку американської сторони, заборонені системи дозволили б Росії завдати ядерного удару по Європі.