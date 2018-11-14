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14 Листопад 2018, Київ 19:39
Новини | Міжнародні

У Конгресі попередили про скорочення військової переваги США

Експерти заявили про скорочення військової переваги США

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Військова перевага США скоротилася до небезпечного рівня, що може призвести до поразки Америки у війні проти Росії і Китаю. Про це йдеться в спеціальному звіті комісії Конгресу, пише Washington Post.

Згідно з доповіддю, його автори поділяють погляди адміністрації Дональда Трампа на Москву і Пекін як головні загрози та конкуренцію з ними у військовій галузі, проте вказують на відсутність швидких кроків для реалізації відповідної стратегії.

Автори доповіді вказують, що авторитарні уряди Росії та Китаю створюють інструменти спеціально для протидії США. Американські збройні сили, які домінували на світовій арені протягом багатьох років, тепер недоотримують необхідні ресурси та інновації. У разі відкриття відразу двох фронтів США можуть понести неприйнятні втрати в живій силі і навіть програти, попереджають аналітики.

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