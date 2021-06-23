США: республіканці заблокували законопроєкт демократів про реформу виборчого процесу

Республіканці в Сенаті США заблокували законопроєкт про вибори і реформу голосування, який демократи зробили своїм головним пріоритетом, щоб протистояти хвилі законів, ухвалених законодавчими зборами штатів, які, за їхніми словами, накладають нові обмеження на виборчі права.

Під час голосування по партійній лінії 22 червня законопроєкт не набрав 60-ти голосів, необхідних для просування в Сенат.

Після минулорічних виборів та непідтверджених заяв колишнього президента Дональда Трампа про широко поширене шахрайство демократи намагалися скасувати нещодавно прийняті закони в декількох законодавчих зборах штатів, контрольованих республіканцями.

Законопроєкт торкався практично всіх аспектів проведення виборів, усуваючи перешкоди на шляху до голосування, обмежуючи вплив грошей в політиці і обмежуючи вплив партій на формування виборчих округів.

Демократи кажуть, що вони хочуть бачити розширене голосування на виборах президента і Конгресу, простіший процес голосування поштою і більшу прозорість для певних внесків на виборчу кампанію.

Вони заперечують проти недавно прийнятих законодавчими зборами штатів заходів, які, за їхніми словами, спрямовані на зниження явки афроамериканців і молодих виборців, чимало з яких схиляються до демократів.

Республіканці стверджували, що закон порушує право штатів встановлювати політику голосування.

Сенатор Марко Рубіо (республіканець від Флориди) сказав, що демократи хочуть, щоб «безвідповідальні бюрократи у Вашингтоні» проводили вибори в штатах. «Це не тільки неконституційно, але і безрозсудно», – заявив він.

Втім президент Джо Байден наголосив, що боротьбу не завершено.

«Я займався цією роботою всю свою кар’єру, і ми збираємося нарощувати наші зусилля, щоб знову перемогти– для людей, для самої нашої демократії», – мовиться у його зверненні.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер (демократ з Нью-Йорка) підтримав президента, заявивши, що голосування було «стартом, а не фінішної лінією».