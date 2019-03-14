Сенат США розгляне блокування указу Трампа про надзвичайний стан на кордоні

Сенат США, в якому більшість мають республіканці, 14 березня розглядатиме резолюцію, що скасовує указ президента Дональда Трампа про введення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Як очікують, скасування надзвичайного стану буде ветоване президентом.

Палата представників Конгресу США, де більшість належить демократам, схвалила резолюцію минулого місяця.

Указ про надзвичайний стан президент Трамп підписав 15 лютого, щоб отримати фінансування на будівництво стіни вздовж південного кордону.

Багато законодавців, включаючи деяких республіканців, вважають, що президент у даній ситуації зловживає своїм правом проголошувати режим надзвичайного стану, підриваючи важливу прерогативу Конгресу, який, згідно з конституцією країни, контролює державні витрати.

Трамп раніше заявляв, що ветує документ, і Конгресу буде потрібно дві третіх голосів для подолання вето.

Наприкінці грудня розбіжності між Трампом і демократичною більшістю Конгресу щодо бюджету призвели до припинення роботи уряду.