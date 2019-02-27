Конгрес ухвалив резолюцію, що скасовує указ Трампа про надзвичайний стан на кордоні

Палата представників Конгресу США ухвалила у вівторок резолюцію, що скасовує указ президента Трампа про введення надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Указ був підписаний президентом Трампом 15 лютого, щоб отримати можливість витрачання коштів на спорудження стіни на кордоні з Мексикою всупереч відмові Конгресу фінансувати це будівництво.

Багато законодавців, включаючи деяких республіканців, вважають, що президент в даній ситуації зловживає своїм правом проголошувати режим надзвичайного стану, підриваючи важливу прерогативу Конгресу, який, згідно з конституцією країни, контролює державні витрати. 13 республіканців-членів Палати представників проголосували разом з демократами за резолюцію, вважаючи, що президент своїм указом перевищує повноваження, які конституція відводить виконавчій владі. Підсумок голосування: 245 – «за» і 182 – «проти». Тим не менш, це означає, що у демократів не буде двох третин голосів, необхідних для подолання очікуваного президентського вето.

Закон про надзвичайні повноваження глави держави був прийнятий у 1976 році. Його задіювали багато разів, але жодного разу жодна з палат Конгресу його не блокувала.

У Сенату є 18 днів на те, щоб вирішити, чи підтримає він ініціативу нижньої палати Конгресу. Якщо всі демократи проголосують за резолюцію, то їм знадобиться підтримка ще чотирьох республіканців, щоб домогтися більшості у верхній палаті. Наразі про опозицію Трампу оголосили троє сенаторів –республіканців.

Трамп раніше заявив, що ветує документ, і Конгресу буде потрібно дві третіх голосів для подолання вето.

Наприкінці грудня розбіжності між Трампом і демократичною більшістю Конгресу щодо бюджету призвели до припинення роботи уряду.