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26 Лютий 2019, Київ 11:47
Новини | Міжнародні

У Конгресі США розглянуть заходи для блокування надзвичайного стану Трампа

Президент Дональд Трамп раніше заявив, що ветує документ, і Конгресу буде потрібно дві третіх голосів для подолання вето

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Палата представників (нижня палата Конгресу США) 26 лютого має голосувати щодо ключової резолюції, що має на меті зупинити дію надзвичайного стану, який у лютому оголосив президент Дональд Трамп.

Як очікують, у Палаті представників, де більшість мають демократи, резолюцію підтримають, однак її доля в Сенаті, де більшість належить республіканцям, невідома.

Раніше цього місяця Трамп оголосив режим надзвичайного стану, щоб зібрати фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Президент США наполягає, що будівництво стіни є необхідним для припинення потоку нелегальних мігрантів й обігу наркотиків. Конгресмени-демократи і деякі республіканці заявляють, що зведення стіни є марнотратством, і відмовилися підтримати виділення коштів на неї.

Юристи заявляють, що оголошення Трампом надзвичайного стану може порушувати повноваження Конгресу виділяти фінансування, відповідно до Конституції.

23 колишніх парламентарів від Республіканської партії в листі закликали чинних членів Конгресу ухвалити пропоновану демократами резолюцію.

Водночас Трамп заявив, що ветує документ, і Конгресу буде потрібно дві третіх голосів для подолання вето.

Наприкінці грудня розбіжності між Трампом і демократичною більшістю Конгресу щодо бюджету призвели до припинення роботи уряду.

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Відео: Я дуже гордий заявити, що ми досягли угоди, щоб завершити «шатдаун» – Трамп

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Шатдаун» тривав 35 днів і став найдовшим в історії США. Пізніше бюджет був узгоджений, але без урахування будівництва стіни. Тоді в Білому домі заявили, що Трамп після затвердження бюджету запровадить надзвичайний стан для отримання коштів на стіну.

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