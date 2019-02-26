У Конгресі США розглянуть заходи для блокування надзвичайного стану Трампа

Палата представників (нижня палата Конгресу США) 26 лютого має голосувати щодо ключової резолюції, що має на меті зупинити дію надзвичайного стану, який у лютому оголосив президент Дональд Трамп.
Як очікують, у Палаті представників, де більшість мають демократи, резолюцію підтримають, однак її доля в Сенаті, де більшість належить республіканцям, невідома.
Раніше цього місяця Трамп оголосив режим надзвичайного стану, щоб зібрати фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою.
Президент США наполягає, що будівництво стіни є необхідним для припинення потоку нелегальних мігрантів й обігу наркотиків. Конгресмени-демократи і деякі республіканці заявляють, що зведення стіни є марнотратством, і відмовилися підтримати виділення коштів на неї.
Юристи заявляють, що оголошення Трампом надзвичайного стану може порушувати повноваження Конгресу виділяти фінансування, відповідно до Конституції.
23 колишніх парламентарів від Республіканської партії в листі закликали чинних членів Конгресу ухвалити пропоновану демократами резолюцію.
Водночас Трамп заявив, що ветує документ, і Конгресу буде потрібно дві третіх голосів для подолання вето.
Наприкінці грудня розбіжності між Трампом і демократичною більшістю Конгресу щодо бюджету призвели до припинення роботи уряду.
Шатдаун» тривав 35 днів і став найдовшим в історії США. Пізніше бюджет був узгоджений, але без урахування будівництва стіни. Тоді в Білому домі заявили, що Трамп після затвердження бюджету запровадить надзвичайний стан для отримання коштів на стіну.
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