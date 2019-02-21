У Палаті представників США хочуть заблокувати введення Трампом надзвичайного стану

Демократи в Палаті представників США 21 лютого подадуть резолюцію, щоб заблокувати зусилля президента Дональда Трампа з оголошення надзвичайного стану в країні задля забезпечення фінансування стіни вздовж кордону США і Мексики.

Ухвалення резолюції, найімовірніше, призведе до голосування повного складу Палати до середини березня.

Дональд Трамп підписав декларацію про надзвичайний стан у США, щоб гарантувати будівництво стіни на південно-західному кордоні, що, за його словами, припинить нелегальну імміграції і незаконний обіг наркотиків.

Цей крок дозволить президенту обійти Конгрес, щоб витратити більше грошей на зведення стіни. Демократи різко виступають проти прикордонної стіни.

Конгрес виділив Трампу близько 1,4 мільярда доларів на прикордонні фортифікаційні споруди. Це набагато менше від тих 5,7 мільярда доларів, які хотів президент США.

Днями 16 американських штатів звернулися до суду через запроваджений президентом США Дональдом Трампом режим надзвичайного стану. Позивачі стверджують, що бюджет – це ексклюзивна прерогатива Конгресу і президент не має права залучати для будівництва стіни гроші, які мають інше призначення.