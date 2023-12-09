США схвалили продаж озброєнь Ізраїлю на 106 млн дол – Reuters

Білий дім скористався надзвичайними повноваженнями, щоб дозволити продаж Ізраїлю близько 14 тисяч танкових снарядів без розгляду Конгресом США на суму близько 106,5 мільйонів доларів, повідомляє агенція Reuters із посиланням на Міноборони США.

За даними агенції, схвалена поставка є частиною ширшої угоди у понад пів мільярда доларів, яку адміністрація президента США просить схвалити Конгрес.

У пакет військової допомоги, зокрема, входять 45 тисяч снарядів для танків «Меркава», які ізраїльська армія використовує в Секторі Гази.

Reuters зазначає, що запит на підтримку Ізраїлю надійшов на тлі суперечок щодо застосування американської зброї у Секторі Гази. Ізраїль звинувачують у численних жертвах серед мирних жителів. Ізраїльські військові стверджують, що атакують військову інфраструктуру угруповання «Хамас», що визнане терористичним США та ЄС.

У жовтні президент США Джо Байден скерував до Конгресу запит на фінансування міжнародної безпеки, у тому числі на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню у 105 мільярдів доларів. З цих коштів частка для України мала б становити понад 60 мільярдів, а для Ізраїлю – 14 мільярдів.

Раніше цього тижня законопроєкт було заблоковано Сенатом США. Республіканці, які проголосували проти, заявили, що не проти допомоги іншим країнам, але не готові поступитися вимогами щодо посилення заходів безпеки на кордоні з Мексикою.