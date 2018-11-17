NYT: Гейлі може замінити Пенса на посаді віце-президента США

Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі може стати кандидатом на посаду віце-президента. Про це пише The New York Times з посиланням на оточення президента США. За даними джерел, Дональд Трамп сумнівається в лояльності чинного віце-президента Майка Пенса і замислюється про його заміну.

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Видання зазначає, що Гейлі близька до дочки Трампа Іванки і її чоловіка, старшого радника Білого дому Джареда Кушнера. На думку журналістів, Гейлі може допомогти Трампу завоювати голоси виборців-жінок, які він втратив після звинувачень у сексизмі. Він неодноразово відкидав звинувачення у сексизмі.

Представник Білого дому в розмові з The New York Times зауважив, що президент США повністю підтримує Пенса.

На початку жовтня стало відомо про відставку Гейлі з посади постійного представника США в ООН. Але до кінця року вона продовжить виконувати свої обов'язки. Трамп тоді припустив, що в майбутньому Гейлі повернеться в його адміністрацію, але не уточнив, ким вона там може бути.