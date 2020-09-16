США внесли до санкційного списку двох росіян за крадіжку криптовалюти

Сполучені Штати внесли до санкційного списку, пов’язаного з кібербезпекою, ще двох громадян Росії.

Данила Потєхіна та Дмитра Карасавіді звинувачують у так званих фішингових атаках на клієнтів криптовалютних бірж. Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що санкції щодо цих двох росіян запроваджені за рішенням Держдепартаменту, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства фінансів. За його словами, збиток від злочинної кіберактивності склав не менше 16,8 мільйона доларів.

Як зазначає «Голос Америки», атаки здійснювалися в 2017-2018 роках і були націлені на клієнтів трьох бірж криптовалюти, дві з яких базуються у США, а одна – за кордоном.

Міністр фінансів Стівен Мнучін наголосив, що його відомство продовжить використовувати свої повноваження для переслідування кіберзлочинців.

Минулого тижня Сполучені Штати внесли до списку санкцій чотирьох пов’язаних з Росією осіб, яких Вашингтон звинувачує у спробах вплинути на американський виборчий процес. Серед них виявилися троє росіян, які працюють в «Агентстві інтернет-досліджень», відомому як «фабрика тролів». Також до «чорного списку» потрапив депутат Верховної ради України Андрій Деркач.

Звинувачення у втручання в справи інших країн російська влада завжди категорично заперечує.