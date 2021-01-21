Керівник іномовлення США подав у відставку на прохання Байдена – ЗМІ

Керівник Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Майкл Пек подав у відставку на прохання президента Джо Байдена, це сталося через кілька годин після інавгурації 46-го глави американської держави, повідомили Національне громадське радіо, видання Washington Post та Washington Examiner.

За повідомленнями ЗМІ, в листі на адресу чиновниці в перехідній адміністрації Байдена, Майкл Пек назвав своє звільнення «партійною акцією, яка завдає шкоди офісу, призначеному для обслуговування американського народу та національних інтересів».

USAGM відповідає і здійснює нагляд за п’ятьма американськими мережами іномовлення, серед яких «Голос Америки», Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE/RL), Офіс мовлення на Кубу, Радіо Вільна Азія (RFA) і Близькосхідна мовна мережа (MBN).

Раніше цього місяця п’ять колишніх керівників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) закликали Джо Байдена після інавгурації 20 січня швидко звільнити генерального директора Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Майкла Пека і вжити інших кроків, щоб «захистити недоторканність» фінансованих США мовників, які працюють на іноземну аудиторію.

У спільному листі до Байдена колишні президенти RFE/RL заявили, що Пек своїми «кадровими та політичними діями намагався нав’язати ідеологічне забарвлення програм та жорсткий державний та політичний контроль, що ризикує знищити довіру та ефективність всього міжнародного мовлення США».

Пек був призначений головою USAGM за пропозицією президента США Дональда Трампа в червні 2020 року.