Колишні керівники Радіо Свобода закликали Байдена швидко звільнити гендиректора USAGM

П’ять колишніх керівників Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) закликали обраного президента США Джо Байдена після інавгурації 20 січня швидко звільнити генерального директора Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Майкла Пека і вжити інших кроків, щоб «захистити недоторканність» фінансованих США мовників, які працюють на іноземну аудиторію.

У спільному листі до Байдена колишні президенти RFE/RL заявили, що Пек своїми «кадровими та політичними діями намагався нав’язати ідеологічне забарвлення програм та жорсткий державний та політичний контроль, що ризикує знищити довіру та ефективність всього міжнародного мовлення США».

USAGM курує п’ять американських мереж іномовлення, серед яких «Голос Америки», Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE/RL), Офіс мовлення на Кубу, Радіо Вільна Азія (RFA) і Близькосхідна мовна мережа (MBN).

Пек був призначений головою USAGM за пропозицією президента США Дональда Трампа в червні 2020 року.

«Пек пропонує радикальні зміни в управлінні RFE/RL, RFA та MBN, намагаючись поставити своїх власних ідеологічних агентів в їхні адміністрації протягом наступних двох років і принципово змінити відносини цих мереж з урядом», – йдеться в листі.

Документ підписали Кевін Клоуз (1994-1997), Том Дайн (1997-2000), Джеффрі Ґедмін (2007-2011), Том Кент (2016-2018) та Джеймі Флай (2019-2020), якого звільнили з посади одразу після призначення Пека.

У листі пропонується затвердити «незалежні корпоративні ради, що самопоповнюються, за зразком давно успішного Національного фонду демократії, які можуть мінімізувати або усунути будь-який майбутній ризик того типу політизації», який вони ризикують отримати за час роботи Пека.

Сам керівник USAGM наразі публічно не коментував лист колишніх президентів RFE/RL.

Наприкінці грудня 2020 року представники 23 мовних служб Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty) написали відкритого листа Пеку, звинувачуючи його у «вихолощенні незалежності тієї новинної організації, яку йому довірили захищати».

У коментарі CNBC Пек тоді заявив, що цей лист «сповнений неточностей». За його словами, «не було спроб «скомпрометувати свободу (організації) від політичного впливу».