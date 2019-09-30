Росія: актору Устинову змінили вирок, він отримав умовний термін

У Росії Московський міський суд змінив вирок актору Павлу Устинову. Він отримав один рік в’язниці умовно з випробовувальним терміном у два роки.

Захист просив суд скасувати вирок і виправдати актора.

19 вересня прокуратура попросила Московський міський суд пом’якшити запобіжний захід актору Павлу Устинову, якого засудили до 3,5 років колонії загального режиму за звинуваченням у нападі на співробітника Російської гвардії на акції 3 серпня в Москві.

За версією слідства, Устинов вигукував образи на адресу поліцейських на акції за допуск незалежних кандидатів на місцевих виборах у Москві. Під час затримання він нібито чинив опір і вивихнув плече співробітнику Росгвардії.

Устинов провину не визнає і стверджує, що не брав участі в акції і просто стояв на вулиці.