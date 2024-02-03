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Бій між Усиком та Ф’юрі перенесли на травень

Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі перенесли на травень 2024 року
Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі перенесли на травень 2024 року

Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі, який мав відбутися 17 лютого, перенесли на травень 2024 року через травмування англійського боксера на тренуванні, йдеться в повідомленні промоутерської компанії Queensberry Promotions в інстаграмі.

Бій між українцем і британським боксером за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті тепер має відбутися 18 травня у Ер-Ріяді.

Напередодні ввечері стало відомо про серйозну травму британця. У мережі з’явилися світлини розсічення, а промоутерська компанія Queensberry Promotions заявила про «неможливість» проведення бою 17 лютого.

Згодом Ф’юрі зробив офіційну заяву. Він попросив вибачення у всіх причетних до організації бою і вболівальників, а також пообіцяв «працювати над якомога швидшим поверненням на ринг».

Команда Усика стримано відреагувала на травму суперника.

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