Бій Усик – Чисора відбудеться 7 березня – промоутер

Бій українського боксера Олександра Усика та британця Дерека Чисори відбудеться 7 березня, повідомив співпромоутер українця Едді Гірн у коментарі виданню BoxingScene.

Гірн вважає, що потенційна зустріч Усика з чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,7 кілограма) за версіями WBA, WBO, IBF та IBO британцем Ентоні Джошуа буде «мегабоєм». Водночас, якщо Усику вдасться добре виступити в поєдинку з Чисорою, його матч із Джошуа стане «боєм-монстром». Найімовірніше, українець вийде в ринг з чемпіоном у другій половині 2020 року.

Місце бою Усик – Чисора наразі невідоме.

35-річий Дерек Чисора провів на професіональному рингу 41 поєдинок і здобув 32 перемоги. У 2012 році він програв українському чемпіону Віталію Кличку в бою за пояс Світової боксерської ради (WBC).

Усик здобув 17 перемог у 17 поєдинках на профірингу. У 2018 році він став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кілограма).

У жовтні 2019 року Усик провів свій перший бій у суперважкій вазі. Він здобув дострокову перемогу над американцем Чаззом Візерспуном.