За період із 2008 по 2017 рік всиновили 27 035 дітей, повідомляє Міністерство соціальної політики на своєму сайті.

За його даними, серед них трохи більше 18 з половиною тисяч тепер живуть у родинах громадян України, а решту – близько 30% – всиновили іноземці.

Як раніше повідомляло інформаційне агентство «Укрінформ», посилаючись на відповідь міністерства на їхній запит, за 5 місяців цього року в Україні усиновили 604 дитини, що є сиротами або позбавленими батьківського піклування (громадянами України – 471, іноземцями – 133 дитини).

За офіційними даними, у різних інтернатних закладах України живе понад 100 тисяч дітей. Уряд схвалив національну стратегію з реформування інтернатних закладів (як пояснюють в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, це вже третя спроба такої реформи), метою якої є поступове скорочення кількості інтернатних закладів і переведення дітей до сімейних форм виховання.