Після нічної атаки військ РФ рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном повністю відновлено – УЗ

В «Укрзалізниці» повідомили про відновлення руху поїздів між Миколаєвом та Херсоном, який призупиняли через обстріл інфраструктури на Миколаївщині.

«Рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном повністю відновлено», – повідомила пресслужба перевізника.

Вранці повідомлялося, що на вказаному напрямку тимчасово обмежили рух. Пасажирам залізниці до Херсона і звідти обіцяли організувати шатлові автобуси.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) начальниця Об’єднаного пресцентру сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк пояснила, чому довелося обмежений рух потягів між Херсоном та Миколаєвом: «Є необхідність розвантажити цей напрямок і в умовах війни будь-яке підприємство, зокрема і транспортне, може запроваджувати таке обмеження. Такі речі відбуваються зокрема і з «Укрзалізницею» – там, де ворог продовжує атакувати».

За даними ОК «Південь», над Миколаївщиною вночі було збито шість БПЛА, запущених армією РФ. У Миколаївській ОВА казали, що в регіоні є влучання в об’єкт інфраструктури.