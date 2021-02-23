Журналісти знайшли секретний гірський курорт президента Узбекистану

Узбецькі державні компанії брали участь у будівництві секретного гірського курорту для президента Шавката Мірзійоєва. Про це повідомляють автори журналістського розслідування узбецької служби Радіо Свобода.

За їхніми даними, будівництво об’єкта з вертолітними майданчиками і маєтком Мірзійоєва почалося у 2017 році і загалом було закінчене наприкінці 2018 го. Комплекс зведений на території Угам-Чаткальского біосферного резервату, частина якого включена в список всесвітньої спадщини UNESCO.

У розслідуванні йдеться і про нове водосховище поблизу курорту, яке, за словами місцевих жителів, порушило систему водопостачання. Деякі сім’ї були змушені переселитися.

Будівництвом, як з’ясували журналісти, завідувала державна компанія «Залізниці Узбекистану». За водосховище відповідала близька до влади структура, яка раніше побудувала Сардобінську дамбу на сході країни. У 2020 році вона частково зруйнувалася. Тоді загинули шість людей, тисячі залишилися без даху над головою.

Журналісти також виявили, що секретний курорт за 100 кілометрів на південний схід від Ташкенту знаходиться в одній з шести безпілотних зон Узбекистану. Запити в адміністрацію Мірзійоєва і пресслужбу «Залізниць Узбекистану» поки залишаються без відповіді.

На відміну від свого попередника на посту президента, авторитарного лідера Іслама Карімова, який дотримувався політики «твердої руки», Шавкат Мірзійоєв неодноразово заявляв про необхідність прозорого управління державою. Він також виступав за поліпшення ситуації з правами людини і боротьбу з корупцією, зазначають автори розслідування.