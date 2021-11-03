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Влада Узбекистану обмежила доступ до YouTube, Instagram, Telegram та інших мереж

Lоступ до соцмереж був обмежений через те, що вони порушили вимогу влади про зберігання даних узбецьких користувачів на території Узбекистану

Влада Узбекистану обмежила доступ до соцмереж, серед яких Telegram, Facebook, YouTube, Instagram та інші, повідомляє «Газета.уз» 3 листопада.

Як уточнює видання, доступ до соцмереж був обмежений через те, що вони порушили вимогу влади про зберігання даних узбецьких користувачів на території Узбекистану. Відповідний закон, який зобов’язує всі закордонні соцмережі робити це, був ухвалений навесні 2021 року.

Обмеження роботи не означає повне блокування: соцмережі залишаються доступними, але вантажаться значно довше, ніж звичайно.

На початку липня з аналогічних підстав в Узбекистані був обмежений доступ до TikTok, Twitter та інших сервісів.

На тлі обмежень роботи соцмереж різні VPN-додатки, що дозволяють користуватися соцмережами без обмежень, вийшли на перші місця за скачуваннями серед узбецьких користувачів AppStore і PlayMarket.

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