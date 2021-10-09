У Росії застосунок Навального знову з’явився в Google Play

Мобільний застосунок команди російського опозиціонера Олексія Навального знову доступний у російському магазині Google Play. Розблоковано і доступ до відео і документів команди Навального в хмарному сервісі Google Docs, повідомив соратник опозиціонера Іван Жданов.

Російські магазини Apple AppStore і Google Play заблокували застосунок Навального 17 вересня – у перший день триденних виборів до Держдуми Росії. У застосунку і документах, зокрема, публікувалися імена кандидатів, за яких команда політика закликала голосувати в рамках стратегії «Розумного голосування».

Російська влада наполягає, що після визнання фондів Навального екстремістськими організаціями, застосунок і сторінки опозиціонера в соцмережах потрапляють під заборону на поширення екстремістських матеріалів.

Напередодні виборів Роскомнадзор звинуватив американські IT-компанії Google, Apple, Cloudflare і Cisco в тому, що вони допомагають «Розумному голосуванню» обходити блокування. Якщо іноземні компанії не виконають вимоги щодо припинення допомоги «Розумному голосуванню», це буде розглядатися владою Росії як «іноземне втручання у вибори», заявили в Роскомнадзорі.

Агентство Bloomberg і газета The New York Times стверджували з посиланням на джерела, що пошуковик пішов назустріч вимогам влади Росії під загрозою кримінального переслідування співробітників його російського офісу.