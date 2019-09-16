В Криму знайшли тіло зниклого рік тому кримського татарина – Чубаров

В анексованому Криму знайшли тіло кримського татарина Ейнара Еюпова, який зник 6 серпня 2018 року, повідомив глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

Він уточнив, що тіло знайшли поблизу села Заланкой (нині офіційна назва – Холмовка) Бахчисарайського району.

«Протягом року не було жодної звістки про нього... Дженазе (похорон) відбудуться завтра, 17 вересня», – зазначив Чубаров.

За словами кримськотатарського активіста Сейдамета Мустафаєва, тіло 20-річного Еюпова знайшла жінка, яка випасала кіз у лісі поблизу села – «були тільки одяг і останки не всіх кісток».

В серпні 2018 року стало відомо, що в селі Червоний мак Бахчисарайського району зник кримський татарикн Ейнар Шевкетович Еюпов 1998 року народження.

Наразі немає офіційної інформації від російських правоохоронців анексованого Росією півострова щодо цієї справи.

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Після анексії Криму 2014 року на території півострова фіксуються випадки викрадення людей, переважно з числа кримських татар. При цьому в «кримському управлінні» Слідчого комітету Росії стверджують, що «масових зникнень кримських татар на півострові немає».

За даними правозахисників, з моменту анексії Криму Росією зникли 44 кримчанина, 15 – досі вважаються зниклими безвісти.