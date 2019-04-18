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18 Квітень 2019, Київ 21:35
Новини | Суспільство

В Україні у найближчі дні очікуються заморозки

Синоптики прогнозують заморозки до -5 градусів

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В Україні 19-21 квітня очікуються заморозки до -5 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«19 квітня у східних, Сумській, Запорізькій областях, 20 квітня у більшості західних, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та східних областях сильні заморозки у повітрі 0-3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий); на решті території країни, 21 квітня на Лівобережжі заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

«17 квітня в Україні погода буде – таке собі. Йтимуть дощі, підриватиме вітер і ще буде холодно, +7 +12 градусів максимально»
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В ніч на 20 квітня у Києві очікується 4-5 градусів тепла, вдень – до +14.

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