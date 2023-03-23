В Україні загинув новозеландець, який воював в Інтернаціональному легіоні

Громадянин Нової Зеландії Кейн Те Тай загинув в Україні, повідомляє CNN із посиланням на представника уряду Нової Зеландії.

Українська влада підтвердила смерть Те Тая, повідомив 23 березня речник Міністерства закордонних справ і торгівлі Нової Зеландії.

«Посольство Нової Зеландії у Варшаві контактує з українською владою, щоб підтвердити подробиці. З міркувань конфіденційності додаткова інформація надаватися не буде», – сказав речник.

Згідно з попередніми повідомленнями, Те Тай воював в Українському інтернаціональному легіоні, групі іноземних бійців, які підсилили українську армію.