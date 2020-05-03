В уряду Шмигаля також є «багато ворогів» – Гончарук

Колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що в нинішнього уряду прем’єра Дениса Шмигаля теж є «багато ворогів». Про це Гончарук заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я думаю, що у цього уряду також багато ворогів. І, звичайно, можливо, їх також будуть намагатися зносити. Але це як є. Подивимося. Я не хочу давати якихось прогнозів. Мене цікавить, як будуть розвиватися ті реформи, які були започатковані», – сказав колишній голова уряду.

Гончарук заявив, що, на його думку, будь-якому уряду для того, щоб показати результати потрібен щонайменше рік.

За словами експрем’єра, взяти Шмигаля в уряд міністром було його рішенням.

«Він був очільником Івано-Франківської ОДА. І був одним із найкращих голів ОДА. Я, коли його представляв у парламенті, про це сказав. Зараз можу це підтвердити. З Денисом Анатолійовичем у нас була конструктивна, хороша співпраця. І в якийсь момент, коли стало очевидно, що Альона Бабак піде з посади міністра регіонального розвитку і потрібна людина, яка її замінить, ми подивилися на те, що у нас серйозно просідає реформа децентралізації. Потрібна була людина, яка добре розуміє, як це працює на місцях, щоб посилити з акцентом на децентралізацію. І саме з цією ідеєю зупинилися на кандидатурі Шмигаля», – заявив Гончарук.

29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Олексієм Гончаруком. 4 березня його відправили у відставку.