В Україні розпочав роботу благодійний фонд «Ветеранська десятка»

У Києві 6 березня презентували новий благодійний фонд V10 – «Ветеранська десятка», який заснували ветерани бойових дій на сході для підтримки побратимів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, серед засновників фонду – ветерани бойових дій Вадим Свириденко, Юрій Гибончук та Юрій Писарчук.

Засновники фонду мають намір підтримувати тяжкопоранених учасників бойових дій на сході України у міжнародних спортивних заходах для ветеранів та сприяти розвиткові сімейної реабілітації учасників АТО/ООС. Також засновники фонду V10 планують ініціювати й підтримувати спортивні проекти для українських та іноземних ветеранів на території України. Фонд надаватиме допомогу і у спортивному протезуванні.

Як повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода Вадим Свириденко, назва фонду – «Ветеранська десятка» – походить від назви 10-кілометрового забігу для ветеранів та військовослужбовців. Перший забіг відбувся 14 жовтня 2018 року. Тепер це буде щорічний захід, присвячений Дню захисника України, зазначив Свириденко.

«Дистанція 10 кілометрів – це відстань, яка об’єднує. Її може подолати кожен, навіть після важкого поранення. Ці кілометри є першим кроком на довгому шляху реабілітації поранених вояків. Переконаний, що наш фонд багатьом допоможе зробити цей перший крок», – наголосив Свириденко.

Історія створення фонду V10 розпочалась 2016 року, коли перші четверо важкопоранених українських ветеранів взяли участь у 41-му Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні. Протягом 2017-2018 років ще 20 українських поранених бійців стали учасниками цього марафону.

Торік до проектів команди фонду додався забіг (марш-кидок) «Cateran Yomp» у Шотландії.Фонд V10 співпрацюватиме з американсько-британським благодійним фондом Allied Forces Foundation, який забезпечує розміщення, харчування, культурну програму для команди України на Марафоні морської піхоти США та марш-кидку у Шотландії.