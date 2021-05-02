МЗС: Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів на основі принципу взаємності

Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів на основі принципу взаємності, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми встановили два дуже прості правила. Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів закордоном. Тобто якщо в країні Х вакцинували наших дипломатів, то ми вакцинували їхніх дипломатів. Це нормальна міжнародна практика», – сказав Кулеба в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Кампанія вакцинації від COVID-19 почалася в Україні 24 лютого. За даними МОЗ, щеплення отримали 754 926 людей.