Понад 102 тисячі щеплень від COVID-19 зробили в Україні напередодні – МОЗ

В Україні минулої доби, 4 січня, зробили 102 478 щеплень від COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 26 502 людини, другу дозу – 73 536 людей, додаткову дозу отримали 597 людей, бустерну дозу – 1 843 людини», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 748 324 людини, з них отримали першу дозу – 14 748 322 людини, отримали дві дози – 13 835 698 людей, отримали додаткову дозу – 4 756 людей, бустерну дозу – 7 556 людей.

Загалом в Україні проведено 28,6 мільйона щеплень.