У 5 співробітників Апеляційної палати ВАКС виявили COVID-19

П’ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду захворіли на коронавірусне захворювання COVID-19, повідомила пресслужба ВАКС.

«Станом на 5 серпня п’ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомили, що тест на COVID-19 є позитивний. З метою убезпечення відвідувачів та працівників суду, недопущення розповсюдження хвороби і масового поширення вірусної інфекції відвідувачі допускаються до будівлі суду виключно із дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили найбільшу від початку пандемії кількість нових випадків коронавірусного захворювання: 1271.

Найбільше хворих 4 серпня виявили у Львівській області, Києві, Харківській й Івано-Франківській областях.

Загалом від початку епідемії в Україні захворіли майже 75,5 тисяч людей, померли – 1788. Одужали за весь період понад 40,5 тисяч людей.