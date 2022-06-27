У Варшаві вперше відкрилася виставка знищеної російської техніки

У центрі Варшави відкрилася експозиція російської військової техніки, знищеної в ході вторгнення в Україну. Про це повідомили польські медіа та представники українського уряду.

«Це перша демонстрація переможеної зброї колись «другої армії світу» на території НАТО та ЄС», – прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков.

Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян заявила, що мета виставки – аби «європейці подивились на націлене на них було підбитого танку і уявили, що відчувають наші діти, жінки, громадяни похилого віку, які бачать колони російської техніки на своїх вулицях і містечках».

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За даними Польської агенції друку, на виставці представлені зразки танку Т-72БА і самохідної гаубиці 2С19 «Мста-С». Резніков додає, що експозиція також містить снаряди від російських установок «Ураган» та «Смерч».

«Це – страшна зброя невибіркової дії, якою росіяни атакують наші мирні міста, житлові квартали з відстані до 90 км. Напередодні під час обстрілу Харкова снаряд від «Урагану» влучив у лікарню, зруйнував операційну. Це черговий воєнний злочин», – прокоментував міністр оборони.

Він додав, що Україні потрібна далекобійна зброя, аби захиститися від російських реактивних систем залпового вогню.