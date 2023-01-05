У Ватикані ховають колишнього папу Римського Бенедикта XVI

У Ватикані 5 січня відбуваються похорони папи Римського Бенедикта XVI, який помер 31 грудня у віці 95 років.

Жалобну месу очолив папа Римський Франциск. Це перший випадок, коли папу ховає його наступник. Бенедикт XVI став першим за останні 600 років понтифіком, який добровільно склав із себе повноваження у 2013 році.

Труна кедрового дерева з тілом покійного встановлена на червоні ноші. На труні розташований розкритий Розарій (католицькі чотки та молитви в римо-католицькій церкві з використанням цих чоток), яким користувався Бенедикт XVI.

Після закінчення меси тіло понтифіка буде упокоєно у Ватиканських гротах.

У церемонії прощання з померлим папою в Соборі Святого Петра у Ватикані, яка тривала три дні, лише першого дня, 2 січня, взяли участь понад 60 тисяч осіб.

Для участі в похороні до Італії прибули члени королівських сімей Європи, а також представники християнських конфесій з усього світу.

У Римі діє посилений режим безпеки, близько тисячі поліцейських патрулюють вулиці. Над Ватиканом запроваджено безпольотну зону, повідомляє Euronews.

95-річний Бенедикт помер 31 грудня у монастирі у Ватикані, де він жив після своєї відставки в 2013 році.

Бенедикт XVI (Йозеф Ратцінґер) був 265-м папою Римським. Цю посаду він обіймав із 2005 року по 2013 рік. 11 лютого 2013 року він оголосив про те, що збирається зректися престолу 28 лютого.

Бенедикт XVI склав обов’язки глави Католицької церкви 28 лютого 2013 року. Після зречення престолу Йозефу Ратцінґерові залишилося звання почесного папи і папське ім’я Бенедикта XVI. За останні шість століть він став першим папою Римським, який зрікся святого престолу.

Понтифікат Бенедикта XVI був затьмарений низкою скандалів, пов’язаних із випадками педофілії серед католицьких священиків. У відповідь на проблему Бенедикт домігся змін у церковному законодавстві, які спростили відсторонення священиків, і звільнив сотні служителів релігії, звинувачених у сексуальному насильстві. Також Бенедикт став першим понтифіком, який зустрівся з жертвами насильства і вибачився.