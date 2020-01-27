Розгляд справи про вбивство 9-річної дівчинки на Одещині зробили закритим

Справа про вбивство дев’ятирічної Даші Лук’яненко на Одещині розглядатиметься в закритому режимі. Таке рішення ухвалила колегія суддів Роздільнянського міського суду під головуванням судді Анатолія Панчука за клопотанням прокурора у справі Олега Камишана, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Єдиний обвинувачений, Микола Тарасов, виступав проти закритого засідання. Наприкінці минулого року він відмовився від зізнання у вбивстві, заявив, що робив це під тиском і через побиття.

«Мені говорили, що мене вб’ють, що моїм батькам зроблять погано. Це десь чотири години тягнулося. На жаль, я не знаю прізвища тих, хто це робив, але в цьому брали участь всі працівники поліції – і місцеві, і ті, хто приїхав. Я просив, щоб мені дали поспілкуватися із адвокатом наодинці, але мені сказали, що не можна, що оскільки «така справа велика, потрібно, щоб правоохоронці стояли поряд». Мені сказали підписати, я підписав», – заявив Тарасов під час перерви в залі суду 27 січня.

На уточнювальне запитання, чому він не відмовився від свого зізнання раніше, Тарасов заявив, що за порадою адвоката чекав на відкрите судове засідання.

Він додав, що його дім обшукували кілька разів із собаками. Спочатку знайшли фрагмент тіла Даші Лук’яненко, а потім виявили всі останки. Тарасова обвинуватили в тому, що він переховував тіло кілька разів.

Родина дівчинки спочатку виступала за відкрите судове засідання, каже представник батька, адвокат Рубен Степанян, але потім підтримали думку судді.

«З боку батьків було бажання, щоб засідання було відкритим. Але, з іншого боку, як сказав суддя, у справі є матеріали, які не варто оприлюднювати широкому загалу. Ми не будемо опротестовувати це рішення судді, тому що дійсно прокурор буде дуже глибоко висвітлювати і проговорювати всі матеріали, всі експертизи. Тому ми в принципі підтримуємо це рішення суду», – заявив він, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Також сьогодні стало відомо, що родина загиблої вимагає від обвинуваченого відшкодування у мільйон гривень моральних збитків і 68 тисяч матеріального відшкодування. Про це під час підготовчого судового розгляду сказав головуючий суддя Анатолій Панчук.

«Немає такої моральної шкоди, яка зможе компенсувати втрачу доньки для батьків. Їм не потрібні гроші, оскільки не можуть оцінювати вартість життя дитини. Батьки сказали одразу, що у випадку визнання обвинуваченого винним гроші відправлять на один із центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей в Одесі. Може кілька центрів», – заявив Степанян і додав, що сума матеріальних збитків є повністю обґрунтована документами і має бути компенсована обов’язково.

22-річному Миколі Тарасову загрожує довічне позбавлення волі. Йому інкримінують викрадення, спробу зґвалтування й умисне вбивство дівчинки, а також наругу над тілом померлої.

Чоловіка затримали 19 червня 2019 року – тіло дівчинки, яка зникла 13 червня, знайшли у вуличному туалеті будинку, де він жив із батьками. Раніше Тарасов навіть «брав участь» у розшуках дитини – правоохоронці, волонтери і родичі шукали її майже тиждень. Після того, як правоохоронці знайшли тіло, Тарасов зізнався у скоєному злочині, проте в грудні він відмовився від показань.