Вбивство українця в Португалії: судове засідання перенесли

Перше судове засідання у справі про вбивство громадянина України Ігоря Гоменюка в Португалії перенесене – про це Радіо Свобода повідомила перекладачка адвоката родини Гоменюка Анна Гуцул.

Голова Спілки українців Павло Садоха повідомив, що, за його даними, засідання має відбутися 2 лютого. Цю дату підтвердив адвокат родини Гоменюка Жозе Ґашпар Швальбах. Він зазначив, що причиною перенесення стала хвороба одного з адвокатів сторони захисту.

За словами Швальбаха, можливі й подальші перенесення через пандемію коронавірусної хвороби. Наразі в Португалії виявлено майже 577 тисяч хворих, 9 246 померли.

Читайте також: «Всім тут соромно за те, що сталося». Як може змінити Португалію смерть українця Ігоря Гоменюка

20 січня мав початися суд над інспекторами Служби у справах іноземців і кордонів (SEF) Дуарте Лажею, Бруно Совса та Луїз Сілва.

Їх звинувачують у побитті українця Ігоря Гоменюка, який утримувався в центрі тимчасового утримання мігрантів в аеропорту Лісабона. Внаслідок цього Гоменюк помер 12 березня 2020 року.

Португальська прокуратура хоче також притягнути до відповідальності ще цілу низку службовців, яких підозрює в спробах приховати злочин.

Цей випадок спричинив політичний резонанс у Португалії, відставку голови SEF Кріштіни Ґатойш та вимоги з боку опозиції до реорганізації SEF.