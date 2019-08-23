Соратника президента Сербії підозрюють у вбивстві сербського політичного діяча в Косові

Суд у Приштині звернувся до міжнародних органів із вимогою оголосити в розшук Мілана Радоїчича, соратника президента Сербії Александра Вучича. Згаданого підозрюють у вбивстві Олівера Івановича, лідера тих косовських сербів, які відмовлялися діяти за вказівками Белграда, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Івановича вбили 16 січня 2018 року в Косовській Митровиці. Президент Сербії і його команда спершу заявляли, що замах, ймовірно, скоїли серби. Згодом такі заяви зникли, сербські урядовці почали звинувачувати косовську владу в тому, що вона в слідстві відхиляє співробітництво Сербії.

Косовські урядовці, натомість, стверджували, що сербська сторона надає притулок підозрюваним у причетності до вбивства Івановича.

Мілана Радоїчича сербські ЗМІ називають лідером партії «Сербський список», що тісно співпрацює з владою в Белграді й виконує її накази. Президент Сербії свого часу заявляв, що він не знає, хто такий Радоїчич. Однак минулого й цього року Радоїчич кілька разів перебував в офісі Вучича у складі делегації косовських сербів. Від січня минулого року він постійно перебуває в Белграді.

Косовський міністр юстиції Абелярд Тахірі заявив, що влада в Приштині буде безкомпромісною у провадженні слідства. Представники «Сербського списку» в Белграді оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що «метою обвинувачення Радоїчича є залякати сербів у Косові» на початку передвиборчої кампанії.

Парламент Косова 22 серпня проголосував про свій розпуск. Дострокові парламентські вибори відбудуться останньої неділі у вересні або на початку жовтня.