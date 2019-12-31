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31 грудня 2019, Київ 14:04
Новини | Міжнародні

Суд виніс перший вирок у справі про вбивство словацького журналіста Яна Куціяка

Журналіст Ян Куціяк і його наречена Мартіна Кушнірова були знайдені вбитими в помешканні в селі Велька-Мача через кілька днів після вбивства – 25 лютого 2018 року

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Суд у Словаччині засудив Золтана Андруска до 15 років позбавлення волі за причетність до вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка. Суд назвав його посередником у злочині. Вирок оголосили 30 грудня.

За версією звинувачення, Золтан Андруско отримав пропозицію знайти найманого вбивцю.

Андруско в ході процесу визнав провину, уклав угоду зі слідством і на подальших засіданнях буде давати свідчення як свідок.

Звинувачення висунули ще чотирьом підозрюваним, включаючи словацького бізнесмена Маріана Кочнера і його перекладачку. Їм загрожує довічне ув’язнення. Всі четверо провину заперечують.

Судовий процес у справі розпочався 19 грудня і триватиме в січні 2020 року.

Найбільш масовий протест у Словаччині – через вбивство журналіста (відео)
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Найбільш масовий протест у Словаччині – через вбивство журналіста (відео)

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Журналіст Ян Куціяк і його наречена Мартіна Кушнірова були знайдені вбитими в помешканні в селі Велька-Мача через кілька днів після вбивства – 25 лютого 2018 року. Як повідомляють словацькі ЗМІ, за виконання вбивства замовник заплатив близько 70 тисяч євро.

Ще у 2018 році словацька поліція затримала і оголосила про підозру в убивстві чотирьом іншим особам, між якими є і ймовірний виконавець злочину.

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