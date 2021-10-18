Від початку доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню – штаб

Протягом доби 18 жовтня російські гібридні війська тричі порушили режим про припинення режиму тиші, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«Позиції українських воїнів біля Пісків ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів», – йдеться в зведенні.

Крім того, українські військові повідомляють про проліт безпілотного літального апарату бойовиків, за припущенням, «Орлан-10», з перетином лінії розмежування на Луганщині.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військовослужбовців не постраждав, вони відкривали вогонь у відповідь.

Незаконне збройне угруповання «ЛНР» заявляє про загибель одного з бойовиків внаслідок обстрілу Збройних сил України. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає. Аналогічне угруповання «ДНР» не робила заяв про бойові дії 18 жовтня.

Читайте також: Від початку року в ході бойових дій на сході України загинули 55 військовослужбовців – дані ЗСУ

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.