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05 Вересень 2019, Київ 21:06
Новини | Події

Штаб ООС: позиції ЗСУ на Донбасі обстрілювали 8 разів протягом доби

Боєць ЗСУ неподалік міста Золоте-4, в зоні розведення сил та засобів, поблизу КПВВ «Золоте» на Луганщині, 10 червня 2019 року

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Незаконні збройні формування вісім разів порушували режим припинення вогню протягом доби 5 вересня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, бойовики здійснювали обстріли зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема йдеться про обстріли позиції Збройних сил України поблизу Талаківки, Новогнатівки, Водяного, Лебединського, Зайцевого, Південного і Золотого.

Про втрати серед військовослужбовців ЗСУ протягом доби штаб не повідомляє. Напередодні внаслідок обстрілів один військовий загинув.

Збройні угруповання «ЛНР» та «ДНР», своєю чергою, заявляють про обстріли окупованих ними територій з боку ЗСУ протягом доби 5 вересня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Начальник Генштабу ЗСУ про помилки Іловайської операції
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Начальник Генштабу ЗСУ про помилки Іловайської операції

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