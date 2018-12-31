Доба на фронті: три обстріли, двоє поранених – штаб

Протягом доби 31 грудня підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим тиші, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Внаслідок бойових дій двоє військових Збройних сил України отримали поранення.

«Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів по позиціях українських військових в районі населеного пункту Новотошківське та з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем в районі селища Кримське на Луганському напрямку», – йдеться в повідомленні штабу.

В незаконному збройному угрупованні «ДНР» стверджують, що українська армія нібито обстріляли околиці Донецька з мінометів.

В угрупованні «ЛНР» вдень 31 грудня заявили, що ЗСУ випустили близько 30 боєприпасів по окупованих територіях.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 31 грудня (карта)

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Це була вже принаймні шоста спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалися як безстрокові, але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч 300 людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.