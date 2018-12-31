Радіо Свобода Daily: В Україні стартував флешмоб на підтримку захоплених Росією українських моряків

Оборонний потенціал України

Як змінився оборонний потенціал України за 5 років агресії Росії проти територіальної цілісності і суверенітету країни? Чим позначився 2018 рік у військово-політичному плані? Що має бути основним завданням у безпековій сфері на 2019 рік? Аналітичною інформацією про це з Радіо Свобода поділився директор Центру досліджень армії (ЦДАКР) Валентин Бадрак.

Нове прочитання історії України

«Українську історію не можна читати без брому», – казав відомий літератор і громадсько-політичний діяч початку ХХ століття Володимир Винниченко. Справді, в українській історії дуже багато трагічних сторінок. Проте останнім часом дедалі більше людей, які намагаються змінити бачення української історії й дивляться на неї без заспокійливих засобів, а з гумором, іронією чи навіть із сарказмом. Про смішне в українській історії Радіо Свобода поговорило з координатором проекту «Вагон-ресторан «Свідки П’ятого універсалу» Денисом Антіповим.

10 історичних перемог українських спортсменів

Вони здобували перемоги, підіймалися на п'єдестал, співали гімн України та тримали в руках синьо-жовтий прапор. Українські спортсмени в 2018 році не лише виборювали нагороди вищого ґатунку, гучні титули, але й майже щомісяця переписували наново історію світового спорту. Це і чемпіонство Василя Ломаченка (рекордсмен за швидкістю завоювання титулів чемпіона у трьох вагових категоріях), і перший український чемпіон світу у напівважкій вазі – Олександр Гвоздик, і вихід збірної України з першого місця у «Лізі нації», і перші ліцензії «синьо-жовтих» на Олімпіаду в Токіо завдяки Олені Костевич та Павлу Коростильову (перемога на чемпіонаті світу з кульової стрільби), і лідируючі позиції на Кубках світу з підводного спорту збірної України чи з фехтування Ольги Харлан... Але це не все! Радіо Свобода обрало 10 історичних спортивних перемог 2018 року.

Путін повернув паспорту роль зброї

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким спрощується порядок надання громадянства Російської Федерації «співвітчизникам, які проживають у країнах зі складною суспільно-політичною і економічною ситуацією, де відбуваються збройні конфлікти або зміна політичного режиму». По суті, в Кремлі через бажання чинити додатковий тиск на Україну вирішили повернутися до спрощеного порядку надання громадянства жителям колишнього Радянського Союзу, від якого відмовилися кілька років тому, зазначає політичний коментатор Віталій Портников. Про це він детально пише у своїй колонці.

Тепер коротко:

Організація «Всесвітній рух патріотів України» оголосила про початок флешмобу «Жовто-блакитний кораблик на ялинку» на підтримку захоплених ФСБ Росії біля берегів окупованого Криму українських військових. Організатори закликали українців прикрасити свої будинки й новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами.

Журнал Ring назвав абсолютного чемпіона світу у першій важкій вазі українця Олександра Усика боксером року.

НАК «Нафтогаз України» подав позов до арбітражного суду проти Росії на 5 мільярдів доларів за активи, які втратила компанія в Криму в результаті незаконної анексії півострова.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив своєму російському колезі Володимиру Путіну як новорічний подарунок чотири мішки картоплі зі свого подвір'я та сало.

Щасливого Нового року!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.