В Україні стартував флешмоб на підтримку захоплених Росією українських моряків

Організація «Всесвітній рух патріотів України» оголосила про початок флешмобу «Жовто-блакитний кораблик на ялинку» на підтримку захоплених ФСБ Росії біля берегів окупованого Криму українських військових.

«Всесвітній рух патріотів України звернувся з ініціативою до українців і на знак солідарності з українськими моряками, захопленими в полон 25 листопада в результаті атаки кораблів Росії в районі Керченської протоки, прикрасити свої будинки й новорічні ялинки жовто-блакитними паперовими корабликами», – мовиться у повідомленні.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель увечері 28 грудня в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним вдруге впродовж однєї доби висловилася за звільнення українських моряків.

Раніше 28 грудня в спільній заяві канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон вимагали від Росії гарантувати вільне і безперешкодне проходження всіх суден через Керченську протоку і негайно звільнити українських моряків, захоплених російськими силовиками.

25 листопада російські силовики у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.