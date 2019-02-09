День на фронті минув без втрат – штаб

Протягом дня 9 лютого жоден військовий Збройних сил України не загинув, стверджують у штабі Операції об’єднаних сил.

При цьому в штабі зафіксували сім обстрілів з боку бойовиків незаконних збройних угруповань, в тому числі – з забороненого озброєння.

Згідно з повідомленням, бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Пісків, Чермалика й Павлополя.

«У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» найманці обстріляли позиції українських військових з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу села Кримське, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Травневе, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища Новотошківське», – додають у прес-службі штабу.

В незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявляють про «нічний обстріл» з боку українських військових.

В аналогічному угрупованні «ЛНР» заявили про 50 боєприпасів, які ЗСУ нібито випустили по окупованій території.

Напередодні 8 лютого один український військовий на Донбасі загинув.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.