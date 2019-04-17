Бойовики з початку доби стріляли сім разів – штаб

Бойовики незаконних збройних угруповань протягом доби 17 квітня сім разів порушили режим тиші, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Зокрема йдеться про застосування мінометів калібру 82 міліметри, бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї.

Як уточнюють у штабі, всі обстріли були зафіксовані в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід». Вогонь вівся по позиціях Збройних сил України біля сіл Миколаївка, Водяне, Піски, Лебединське, Широкине і Новоселівка Друга.

Згідно з заявою, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Зі свого боку в незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл з боку ЗСУ вранці 17 квітня. Аналогічне угруповання «ЛНР» заяв про порушення режиму тиші не оприлюднювало.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.