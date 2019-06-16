Доба на фронті: 9 обстрілів, один поранений український військовий

Від початку доби 16 червня бойовики незаконних збройних угруповань обстріляли позиції Збройних сил України, повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил. У зв’язку з обстрілами поранено одного військового ЗСУ.

За даними штабу, бойовики застосовували великокаліберні кулемети, протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю. Обстрілів зазнали позиції ЗСУ зокрема поблизу Водяного, Пікуз, Новотроїцького, Лебединського.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил: поблизу населеного пункту Кримське, з напрямку Донецький – зі стрілецької зброї; Новотошківське, з напрямку населеного пункту Донецький – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці Південне, з напрямку шахта імені Гагаріна – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя», – уточнюють у штабі.

Бойовики, своєю чергою, звинувачують ЗСУ в обстрілі окупованих територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.