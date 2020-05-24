Бойовики сім разів порушили режим тиші на Донбасі – штаб

Російські гібридні війська сім разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил 24 травня.

Зокрема бойовики, за зведенням, обстріляли позиції українських військових поблизу Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки та двічі – Старогнатівки, застосовуючи артилерійські системи 122-міліметрового калібру, міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Українських військовослужбовців, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Оріхового збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню, використовуючи 120 мм міномети – 12 мін, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів протягом дня жоден український військовий не постраждав.

Незаконне збройне угруповання «ДНР», зі свого боку, звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території 24 травня. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв наразі не робило.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.