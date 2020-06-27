Велика Британія: поліція висунула обвинувачення підозрюваному в нападі в Редінгу

Британська поліція висунула обвинувачення 25-річному підозрюваному в нападі з ножем у місті Редінг. Його звинувачують у терористичному нападі, трьох вбивствах і трьох спробах вбивства.

Поліція також підтвердила, що чоловіка звати Хаїрі Саадалла, як це раніше повідомили медіа з посиланням на свої джерела.

Королівська служба кримінального переслідування повідомила, що звинувачення висунув контртерористичний відділ поліції.

Мотив нападу лишаються неясними, його жертвами стали звичайні перехожі в парку.

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Британський суспільний мовець BBC повідомив з посиланням на свої джерела, що минулого року спецслужби припускали, що Саадалла спробує виїхати за кордон для нападу.

Очікується, що Вестмінстерський магістратський суд почне розглядати справу 29 червня.

21 червня у місті Редінг на півдні Великої Британії 25-річний чоловік напав на перехожих із ножем, троє людей загинули.