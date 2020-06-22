Напад у Редінгу: служба МІ5 знала про підозрюваного – ЗМІ

Підозрюваний у нападі з ножем на перехожих у британському місті Редінг був відомий британській розвідці, повідомляє британський мовець BBC з посиланням на свої джерела.

За даними журналістів, вихідець із Лівії потрапив у поле зору розвідки МІ5 в 2019 році. Сьогодні його планують допитувати детективи. Як повідомляє BBC, аналітики британської розвідки планують дослідити сторінки затриманого на предмет зв’язків із екстремістами.

Напередодні у місті Редінг на півдні Великої Британії 25-річний чоловік напав на перехожих із ножем, троє людей загинули.

Офіційно його ім’я правоохоронці не називають, проте інформаційна агенція Reuters із посиланням на анонімне джерело повідомляє, що це поліція Редінга заарештувала вихідця з Лівії на ім’я Хаїрі Саадалла.

Напередодні поліція повідомила, що напад на перехожих у Редінгу кваліфікують як теракт.