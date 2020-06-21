Напад з ножем у британському Редінгу: троє людей вбиті, нападник затриманий

У Редінгу на півдні Великої Британії невідомий чоловік напав на перехожих із ножем, троє людей загинули, повідомляє місцева поліція 21 червня.

У поліції напад кваліфікували як теракт, проте загальний рівень терористичної загрози по країні влада не підвищила. 25-річний нападник затриманий, правоохоронці не розкривають його імені. Однак інформаційна агенція Reuters із посиланням на анонімне джерело повідомляє, що це поліція Редінга заарештувала вихідця з Лівії на ім’я Хаїрі Саадалла.

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За заявою правоохоронців, інших підозрюваних у зв’язку з цим випадком не шукають.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон на брифінгу заявив, що напад його шокував і викликав нудоту, а його уряд готовий внести зміни в законодавство, якщо така потреба виникне.

«Якщо виникне необхідність внести зміни в нашу правоохоронну систему, аби запобігти повторенню таких подій, ми не вагатимемося», – пообіцяв він.

У своєму Твітері Джонсон також подякував працівникам екстрених служб, які зреагували на напад.

Поліція заявляє, що мотиви нападу зараз невідомі. Як повідомив начальник контртерористичного підрозділу поліцїі Ніл Басу, підозрюваного затримали «неймовірно сміливі» беззбройні поліцейські з територіального відділення Поліції долини Темзи. Згодом це відділення повідомило, що справу розслідують детективи підрозділу з протидії тероризму.

Поліція також звернулася до всіх, хто міг знімати подію на телефон, з проханням зв’язатися з правоохоронцями.

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«З поваги до загиблих, поранених та їхніх рідних, будь ласка, не поширюйте ці кадри в соціальних мережах – це буде надзвичайно гнітюче», – йдеться в зверненні поліції.

20 червня в тому ж парку пройшов марш руху Black Lives Matter, однак, за повідомленнями в соцмережах, акція завершилася за дві години до нападу.