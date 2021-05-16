В уряді Великої Британії з’явився спецпредставник із прав ЛГБТ

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон призначив першого спеціального представника з прав ЛГБТ, повідомляє пресслужба британського уряду. Ним став член палати лордів Нік Герберт.

За повідомленням, Герберт працюватиме над забезпеченням рівних прав для представників ЛГБТ-спільноти в країні та за її межами, а також очолить глобальну конференцію з рівності «Безпека бути собою» у червні 2022 року.

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«Як спеціальний представник лорд Герберт очолить роботу уряду всередині країни та надасть імпульсу нашому лідерству в світі у русі за права ЛГБТ. Він сфокусується на реформі законодавства, яка триває, протидії насильству та дискримінації та забезпеченні рівного доступу до публічних послуг для ЛГБТ. Він також співпрацюватиме з міністром з прав жінок та рівності, аби координувати рік протидії проблемам ЛГБТ та підготовку до всесвітньої конференції», – йдеться в заяві.

За словами прем’єр-міністра Джонсона, пандемія коронавірусу загострила становище ЛГБТ-спільноти по всьому світу, посиливши дискримінацію та насильство. Він зазначив, що уряд Сполученого Королівства «вважає, що настав час для колективних глобальних дій».

Сам Герберт вказав на те, що Велика Британія грає «важливу роль» у міжнародній протидії дискримінації ЛГБТ.

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«Я відданий справі промоції прав ЛГБТ по всьому світу і з нетерпінням чекаю на те, щоб продовжити робити це на посаді Спеціального представника прем’єр-міністра та голови Глобальної конференції ЛГБТ», – йдеться в його коментарі.

Зазначено, що Герберт почне виконувати свої обов’язки негайно.

Як повідомляють в уряді, Нік Герберт очолює Глобальний кокус рівності – міжнародну мережу парламентарів, яка протидіє дискримінації щодо лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерних людей.