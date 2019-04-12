Великодній кошик обійдеться українцям у 532 гривні – Інститут аграрної економіки

Вартість великоднього кошика за середніми цінами по Україні станом на початок квітня складе близько 532 гривень, йдеться у розрахунках Інституту аграрної економіки.

«Цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться українцям на 26 гривень, тобто на 5,1% дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 506 гривень», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними експертів інституту, паска домашньої випічки коштуватиме приблизно 85 гривень за 1 кілограм.

«У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки. Зростання вартості паски зумовлене двома чинниками. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, борошна, родзинок, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств», – зазначили в Інституті аграрної економіки.

Повідомляється, що найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти, найдешевшими – яйця.

Загалом, кажуть науковці, здорожчання вартості великоднього кошика порівняно з попередніми періодами буде невеликим.

Цьогоріч Великодень в Україні припадає на 28 квітня. Завдяки цьому святу, а також Першотравню, вихідними будуть 5 днів поспіль – з 27 квітня до 1 травня.